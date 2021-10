Pancho Rodríguez sobre Rosángela Espinoza: Ella me dijo para terminar (el baile) en beso

El último jueves 7 octubre, durante una edición del programa Esto es guerra, la pareja de ‘combatientes’ sorprendió al interpretar una conocida escena de la película Grease en un reto de baile. Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez realizaron una divertida coreografía al ritmo de la canción “The one that i want”; no obstante, lo que impactó de su presentación fue el final, pues concluyeron el show con un apasionado beso.

Debido a ello, surgieron algunos rumores que vinculaban sentimentalmente a los participantes de Esto es guerra. Ante ello, Rosángela Espinoza optó por aclarar la situación diciendo que el beso era parte del espectáculo.

Sin embargo, Pancho Rodríguez ha sorprendido con su última revelación, pues ha afirmado ante las cámaras de Estás en todas que el beso entre él y su compañera de Esto es guerra estuvo planeado, y que fue la ‘Chica selfie’ quien se lo solicitó.

“ Rosángela me dijo: ‘Oye, hay que terminar en beso ’, lo juro por mis hijas. Nunca le voy a robar un beso a alguien así (por sorpresa) … Nosotros lo hemos dicho, no tienen que ilusionarse con nada, la verdad entre ella y yo solo hay una amistad, buena onda. Por la secuencia de La academia nos tocó darnos un beso y siguió fluyendo la cosa por el lado laboral , señaló Pancho Rodríguez.

Después de su declaración al programa sabatino, Ximena Dávila, reportera de Estás en todas, consultó a Rosángela Espinoza su opinión respecto a lo señalado por el chileno.

“Así no fue, ellos (los miembros de la producción) dijeron para ganar hay que darnos un beso. Además, los caballeros no hablan”, reprendió Espinoza. A lo que Pancho le increpó: “Tú tampoco puedes decir que yo quiero una relación seria contigo”.

Ante lo mencionado por Rodríguez, la también empresaria pidió a la producción del programa que nunca más coloque un beso en el guión entre ella y su compañero.

“Quiero decirle al productor general de Esto es guerra que no quiero ver en el guion un beso o algo que tenga que ver con Pancho. Si hay posibilidad de que no haya beso, mejor. Si en el guion hay un beso, no lo voy a aceptar y si me van sacar por no cumplir, ¿qué puedo hacer? No me puede obligar”, manifestó Espinoza evidenciando su fastidio.

Rosángela Espinoza afirma que Tepha Loza está celosa por su beso con Pancho Rodríguez

Rosángela Espinoza y Spheffany Loza protagonizaron un altercado en la edición del último jueves de Esto es guerra, pues durante un juego de tortas la hermana de Melissa Loza le propinó un fuerte tortazo en la cara a la tiktoker.