Pancho Rodríguez se pronuncia tras su beso con Rosángela: “Cada uno por su lado”

Pancho Rodríguez reveló que no está molesto con Rosángela Espinoza. El último jueves 7 de octubre, la influencer contó para América espectáculos que su compañero busca una relación seria, pero ella no. No obstante, el chico reality sorprendió a todos tras desmentir dicha información.

“ Tú tampoco puedes decir que yo quiero una relación seria contigo ”, expresó el chileno ante las cámaras del programa Estás en todas, este sábado 9 de octubre.

Todo empezó cuando la reportera del magazine sabatino visitó el set de Esto es guerra y le preguntó a la influencer sobre su distanciamiento con el chileno.

“Pancho, ¿estás incómodo conmigo? Te pregunto porque como que estás un poco distante”, le consultó Rosángela. De inmediato el chico reality le respondió. “No, no, cada uno por su lado”, señaló.

Tras la respuesta de su compañero de competencia, Espinoza detalló que ha notado muy extraño al participante desde sus declaraciones en América espectáculos. “Sacaron en son de broma que yo estoy en modo bichota, que quiero estar soltera, tú sabes que a veces cortan”, manifestó.

El pasado 6 de octubre, los integrantes de Esto es guerra protagonizaron un reto de baile durante el programa. Rosángela Espinoza junto a la expareja de Tepha Loza terminaron la parodia musical con un beso, dejando asombrados a los participantes del reality de competencia.