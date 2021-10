Natalie Vértiz sobre Rosángela Espinoza: “Creo que Pancho está dolido por su comentario”

Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez han impactado a los televidentes de América tras protagonizar un apasionado beso en Esto es guerra. La combatiente luego señaló que no quería compartir más escenas así con Pancho. Ante esto, la conductora de Estás en todas, Natalie Vértiz, opinó sobre la actuación de Rosángela.

Como parte de una competencia de baile en EEG, el par bailó al son de “The one that I want” del musical Grease, sellando la coreografía con un beso. Esta es la segunda vez que Rosángela y Pancho se besan frente a las cámaras.

Las declaraciones cruzadas de Pancho y Rosángela

La chica reality habló con América espectáculos sobre la escena. “El beso no era parte del guion, pero lo que fluye, fluye. Fluyó en ese momento y así fue...”, delcaró. “Panchito también con esos ojos y todo, pero yo no me quiero enamorar, estoy en modo bichota”, agregó Rosángela.

PUEDES VER: Rosángela Espinoza presenta primer local de su escuela de baile

“Él quiere llevar las cosas serias. Yo le he dicho que no. Yo estoy en modo tranquilo, quiero disfrutar mi soltería”, reveló también la combatiente.

Sin embargo, Pancho desmintió las declaraciones de su compañera. “Tú tampoco puedes decir que yo quiero una relación seria contigo”, dijo Pancho en Estás en todas. Aclaró también que el beso fue propuesto por Rosángela.

“Rosángela me dijo: ‘Oye, hay que terminar en beso’, lo juro por mis hijas. Nunca le voy a robar un beso a alguien así (por sorpresa) … Nosotros lo hemos dicho, no tienen que ilusionarse con nada, la verdad entre ella y yo solo hay una amistad , buena onda. Por la secuencia de La academia nos tocó darnos un beso y siguió fluyendo la cosa por el lado laboral”, señaló el combatiente.

Tras ello, Rosángela habló dirigiéndose a la producción del reality, diciendo: “si en el guion hay un beso, no lo voy a aceptar y si me van sacar por no cumplir, ¿qué puedo hacer? No me pueden obligar”.

Natalie Vértiz opina sobre la situación

En el programa sabatino, Natalie Vértiz opinó sobre las declaraciones de Rosángela. “Estoy confundida. Por un lado siento que Rosángela Espinoza se bota como agua sucia. No quiere nada con Pancho y ha dicho clarito que si en el guion hay un beso que lo retiren y, por otro lado, creo que Pancho sí está dolido por el comentario de Rosángela porque ya no quiere nada con él”, opinó la ex Miss Perú.

El conductor Choca Mandros también se manifestó. Recomendó a la guerrera ser más profesional cuando trabaje en escenas ficcionales. “Yo te aconsejo que te relajes”, expresó el presentador televisivo.