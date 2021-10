Melcochita es citado por caso lavado de activos: “Yo solo era la imagen”

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se ha visto envuelto en un problema legal. ¿Qué ocurrió? El cómico que se encuentra en Estados Unidos ha sido citado por el Ministerio Público para declarar sobre el caso de Gerson Gonzales, dueño de la pollería Chicken Pollos, debido a que este es investigado por lavado de activos. Así lo dio a conocer Magaly Medina en la última edición de Magaly TV, la firme.

De acuerdo a información brindada por el programa de farándula de ATV, las autoridades descubrieron que González tiene otras 17 propiedades bajo el mismo delito.

Al ser abordado por las cámaras de Magaly TV, la firme, Melcochita aseguró que él no tenía nada que ver y que solo prestaba su imagen para que su socio pudiera promocionar la pollería ubicada en Los Olivos.

“Me habló del negocio y me dijo: ‘Te doy el 10% para poner la pollería Chicken pollos Melcochita’. (...) Soy imagen, nomás, sino que tenía que decir que yo era el dueño para que la gente vaya a consumir”, señaló. “Yo qué voy a investigar, él viene y me dice una cosa, te voy a dar el 10%, no hay problema. A veces me tocaba 1.000 soles mensuales, como a veces 500 soles, no era para volverse rico y hasta ahora me debe de un mes como 500 soles”, añadió el comediante.