Luciana Fuster denuncia que es acosada por dos vehículos: “Me da miedo salir de mi casa”

De terror. Luciana Fuster expresó su molestia e incomodidad al ser acosada y hostigada por dos vehículos de lunas polarizadas que, según mencionó, habrían sido enviados por algún programa de espectáculos. La integrante de Esto es guerra compartió imágenes en las que encara a los implicados.

La también modelo comenzó su relato indicando que los autos se encuentran en los exteriores de su vivienda desde hace dos noches, sin motivo alguno.

“Quería contarles algo preocupante. Esta camioneta roja y ese carro negro están afuera de mi casa. No sé si son prensa, pero están afuera y ya me ha pasado que me están siguiendo y es bastante peligroso”, dijo la chica reality.

Luciana Fuster se mostró bastante alarmada por dicha situación y pidió ayuda a sus seguidores para poder contactar a alguna autoridad que la pueda a ayudar a denunciar su caso.

“De verdad es bastante preocupante y me da miedo el tener que salir de mi casa a dejar un registro de lo que pasa. No puedo vivir tranquila así. Me asusta por mí y mi familia. ¿A quién tengo que llamar? Prendieron el carro para irse ni bien me vieron. No sé quiénes son y me asusta”, escribió en Instagram.

A pesar de que se encontraba muy nerviosa, Luciana Fuster no dudó en encarar a las personas que se encontraban dentro de los carros. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

“No sé de qué medio son. Hola, ¿por qué se van? ¿Me podrían responder por qué ayer también estuvieron por aquí?”, dijo mientras los autos dejaban el lugar.