Celia Lora, de La casa de los famosos, arremete contra Manelyk: “Todo lo está fingiendo”

En la edición del lunes 4 de octubre de La casa de los famosos, la polémica Celia Lora se convirtió en la cuarta persona eliminada de la competencia. Con el 86% de votos en su contra, la mexicana se vio obligada a retirarse del reality de Telemundo. Con su salida, la actriz ha declarado contra Manelyk González, su amiga y excontrincante.

La cantante Manelyk también estuvo nominada para abandonar el programa, junto con Verónica Montes. Se conoce que ella y la hija de Alex Lora tienen una entrañable amistad forjada mucho antes de que participen en el reality mexicano. La competencia habría complicado la relación de las famosas, y ahora, fuera del programa, Celia arremetió contra la ex Acapulco Shore.

Por otro lado, Celia fue invitada al programa de Héctor Sandarti, donde le mostraron clips donde Manelyk hablaba de ella en la locación del reality. En este, la cantante conversaba con Alicia Machado, conocida enemiga de Lora, y recalcaba que prefería tener una relación con la venezolana que con su amiga.

“Donde me la paso bien, ahí estoy, con gente que me aporta algo, no que me resta. Celia es mi amiga de afuera, pero yo no puedo odiar a todo el mundo y decir me c*** esto y estar ahí, al lado de ella, acostada en la cama todo el tiempo sin hablarle a nadie. Yo no puedo hacer eso”, confesó Mane a Machado.

Tras ver el extracto del programa, Celia confesó que consideraba que Manelyk tuvo cierta ventaja sobre los demás competidores, ya que pudo “estudiarlos” antes de incorporarse al elenco. “Ella quiere ganárselos para hacer de las suyas” , agregó.

“Ella viene con una estrategia; ella no viene a hacer amigos”, arremetió la hija de Alex Lora, quien aclaró que la influencer ”fingiría” todo para avanzar en la competencia.

Además, comentó que tuvo la oportunidad de conversar por teléfono con el hermano de la intérprete de “Rico”. En ese momento, Abraham le confesó a Lora que “ese es el plan” , refiriéndose a la estrategia de Manelyk para hacer amigos y permanecer en el reality.

Recordemos que Manelyk González se incorporó a La casa de los famosos en reemplazo de Kimberly Flores.