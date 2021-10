Kunno olvida su pasado como tiktoker y ahora afirma ser una celebridad

Kunno ha desatado gran polémica tras hablar sobre su salto a la fama a través de videos cortos. Durante una entrevista en el canal de YouTube Alofokeradioshow, señaló que ya no es más un tiktoker, sino, una celebridad y artista.

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker; yo la verdad me considero lo que soy hoy en día: una celebridad y un artista. Y la cosa de los tiktokers es que ellos piensan que si tú subes, si tú haces, si tú te vistes vas a pegar” , comentó el influencer.

Reveló que lleva dos años creando contenido para la plataforma y que gracias a su caminata, con la canción 4K, se hizo popular y comenzó a sonar su nombre, pues miles de seguidores realizaban dúos con el video y pedían que el mexicano opinara sobre sus performances.

“ Yo no hacía nada en TikTok, hacía cosas en Instagram, pero era personal . Pero cuando hice mi primer TikTok fue una caminata para un video viral en Estados Unidos y mi primer TikTok llegó a 50.000 likes, lo que para mí en ese tiempo era viral”, dijo en la entrevista.

Sin embargo, no es la primera vez que este personaje está en el ojo público. Uno de los episodios más recordados es cuando comenzó a cobrar una suma alta de dinero por mandar saludos a sus fans a través de breves videos personalizados. A pesar de todos los comentarios, Kunno supo cómo destacar en el mundo del espectáculo, por lo que fue invitado a diferentes programas e incluso incursionó en la música.

Kunno fue coconductor en la alfombra roja de los Latin Billboard 2021

Fue modelo en la Fashion Week de Nueva York en septiembre modelando diseños de Paris Rodriguez, una empresaria colombiana. También fue el primer personaje surgido en las redes sociales en llegar a ser coconductor de la alfombra roja de los Latin Billboard 2021, codeándose con estrellas como Camila Cabello, Natti Natasha y Bad Bunny.

Asimismo, participó en la novela La Rosa de Guadalupe y recientemente incursionó en la industria musical, sacando su primer sencillo llamado Tal vez no. A pesar de recibir críticas en cada una de sus facetas, al tiktoker parece no importarle y sigue trabajando en sus proyectos.