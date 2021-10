Jessica Newton sobre embarazo de su hija: “Las mujeres debemos empezar a querernos más”

La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, reveló que espera con ilusión la llegada de su primer nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra y Deyvis Orosco. Además, aseguró que no le molesta que le llamen abuela y que nunca ha tenido problemas respecto a su edad.

“ No tengo ningún problema con mi edad, nunca lo he tenido. Las mujeres debemos empezar a querernos más. Tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida y esta nueva etapa la espero con ilusión”, contó para Trome.

El pasado 8 de setiembre, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram cómo fue su reacción al enterarse que su hija se convertiría en madre por primera vez. En el video se pudo ver a la organizadora del certamen de belleza muy conmovida mientras abrazaba a Cassandra.

“Quedé totalmente paralizada y reviví todos los años juntas, mi barriga, mi bebé, mi niña y la hermosa mujer que ahora me regala lo más maravilloso que existe, la vida misma y la bendición de contemplarlo”, escribió junto a la publicación.

La pareja de Deyvis Orozco también hizo lo mismo en sus redes sociales. Fue en el cumpleaños del cumbiambero, 8 de setiembre, cuando la hija de Jessica Newton compartió una foto con un mensaje. “Cuando te conocí me prometiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo. Hoy la felicidad no cabe en mi cuerpo. Compartido con cada uno de ustedes el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Te amo, mi vida”, escribió.