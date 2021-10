Jamie Lee Curtis reveló su pasado con las cirugías estéticas y ahora celebra la belleza natural

La estrella de Hollywood, Jamie Lee Curtis se pronunció sobre los constantes cambios en los estándares de belleza en la industria, y en especial sobre la cirugía plástica. En una entrevista recientemente publicada por Fast Company, Lee sostiene creer en la belleza natural.

Su primer acercamiento a estos procedimientos estéticos fue en 1989, cuando un camarógrafo la avergonzó en público. “No la voy a grabar hoy. Tiene los ojos demasiado hinchados”, le dijo aquel hombre. Este hecho le generó inseguridad, ansiedad y estrés, llevándola a tomar una decisión que cambiaría su vida.

“Estaba tan mortificada y tan avergonzada con lo que dijo aquel camarógrafo. Tenía simplemente tanta vergüenza al respecto de mi físico que, después de grabar esa película, fui y me sometí a una cirugía plástica de rutina para eliminar la hinchazón. Me dieron Vicodin como analgésico para algo que no era realmente doloroso” , comentó Lee.

PUEDES VER Jamie Lee Curtis revela tener una hija trans: El género no es fijo

Sin embargo, sumergirse en este nuevo mundo le causó un gran conflicto consigo misma: “puedo decir que probé la cirugía plástica y no funcionó. Me hice adicta al Vicodin. Ahora llevo 22 años sobria”.

La actriz famosa tenía 20 años cuando se sometió al quirófano, fue un duro golpe para la estrella de “Halloween Kills”. La adicción a los analgésicos la acompañó durante más de diez años, lo que le provocó un deterioro de manera rápida y progresiva en su salud mental, emocional y física.

Jamie Lee Curtis reveló que fue dependiente al vicodin por 20 años debido su primera cirugía plástica. Foto: Jamie Lee Curtis/ Instagram

Tiempo después, obtuvo la ayuda que necesitaba para escapar de esa situación y ahora lleva más de 20 años sobria, tiempo en el que finalmente ha aprendido a amarse a sí misma, convirtiéndose en una mujer empoderada y referente para sus fans.

PUEDES VER Selena Gómez y Chris Evans son vinculados sentimentalmente desde que se siguen en Instagram

Durante la entrevista también opinó sobre los filtros de belleza que han aparecido en las redes sociales. “La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión por los filtros, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en Zoom están acabando con generaciones de belleza. Una vez que te estropeas la cara, no puedes recuperarla ”, añadió la actriz.

Asimismo, Jamie Lee Curtis aceptó haberse sometido también a tratamientos con bótox para corregir las “imperfecciones” de su rostro, pero consideraba que nunca era suficiente. Lee sostuvo que si bien hubiera preferido no pasar por esas experiencias, está agradecida porque le enseñaron a crear un amor propio y ahora presume sus arrugas, sus canas y se siente totalmente plena consigo misma.