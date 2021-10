Estrella Torres aseguró que no desea meterse en la disputa que se ha formado entre Thamara Gómez y Pamela Franco sobre el rumbo que ha tomado Puro Sentimiento en los últimos días. La cantante se pronunció en redes sociales y dejó claro que aún le tiene mucho cariño a la agrupación de cumbia y a sus integrantes.

La expareja de Tommy Portugal celebró su lanzamiento como solista y con un mensaje en redes sociales se dirigió directamente a su excompañera de orquesta, a quien le pidió no involucrarla en la discusión. Además expresó su agradecimiento a Christian Domínguez por siempre apoyar su carrera musical.

“Quiero agradecer a las personas que me están felicitando por este nuevo paso, pero quiero aclarar un tema en el que no tengo nada que ver y que me toma por sorpresa”, empezó el escrito publicado en Instagram.

En el extenso texto, Estrella Torres aclaró que el motivo de su salida de Puro Sentimiento se debió a que era momento de seguir su trayectoria independientemente y no por el ingreso de Pamela Franco, como indicó Thamara Gómez en una entrevista.

“No tuve ningún problema con los dueños, con el señor Miguel y Christian; quienes me apoyaron desde un inicio con esta noticia y agradezco el cariño que recibí de parte de ellos. Tampoco tuve problemas con las integrantes, al contrario, salí por la puerta grande. Las chicas me parecen muy talentosas y guapas”, añadió.

Estrella Torres desmiente a Thamara Gómez y aclara por qué se distanció de Puro Sentimiento. Foto: Captura Instagram

Finalmente, pidió a Thamara Gómez no mencionarla en sus declaraciones ni afirmar que Pamela Franco fue quien motivó su renuncia.