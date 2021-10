Alejandro Santamaría y ADSO se unieron a Ovy on the drums para “Se fue”

Alejandro Santa María ha sorprendido a sus fanáticos con el estreno de un nuevo tema, para el que se unió a ADSO y Ovy on the drums. “Se fue” concreta la colaboración de los tres artistas con un novedoso sonido de beats urbanos con pop y con la intención de convertirse en el tema principal del verano.

La letra de la mencionada canción habla del amor no correspondido, cuenta la historia de una relación que termina porque no funcionó y en la que ya no hay marcha atrás. Ovy On The Drums también fue el productor y Mosty el encargado de la mezcla y masterización.

El video musical fue estrenado el último 16 de setiembre y ya cuenta con más de 3.500.000 reproducciones en YouTube . El clip ha generado comentarios positivos de parte de los usuarios, quienes ya están ansiosos por escuchar una nueva producción del cantante colombiano.

- ¿Cómo fue para ambos colaborar juntos y con Ovy on the drums?

Alejandro: Brutal. Ovy es uno de los top de la industria y hemos aprendido muchísimo de él. Fue muy bacán trabajar con él y también que se haya animado a cantar en el tema.

ADSO: Fue una energía muy cool, una energía positiva desde el primer día. Ya habíamos hecho una canción antes de esta. Ahí fue cuando nos conocimos e hicimos clic. Cuando Alejandro me presentó la propuesta, acepté.

- El tema habla de un amor no correspondido y de una historia que no llegó a concretarse. ¿En algún momento de su vida han pasado por alguna situación similar?

Alejandro: Obviamente sí. Cuando estamos viviendo eso las cosas fluyen y entonces hemos aprovechado ‘la tusa’, como dicen.

ADSO: En mi caso no, (Alejandro) Santamaría sí estuvo pasando por algo muy fuerte y ha aprovechado la oportunidad para crear este proyecto y yo obviamente le he dado el apoyo.

- ¿Cuál es el feedback que han tenido de sus seguidores luego del estreno de “Se fue”?

ADSO: Súper cool. Yo contaba hace poco que la mayoría de mis fanáticos son jóvenes, pequeños, pero con esta canción he tenido la receptividad de gente adulta que me ha dicho que ha madurado mucho la letra y el mensaje. Por ese lado me siento orgulloso de que ahora mi música pueda llegar a distintas edades y con un mensaje que llega a cualquier persona que haya tenido experiencias en el amor.

- Alejandro, estuviste nominado como artista revelación del año en los Latino Music Awards 2021. ¿Cómo te sientes al ver que tu talento fue recompensado?

Muy feliz y tengo mucha gratitud con toda la gente que me ha seguido en mi carrera y me ha apoyado. Creo que ese tipo de nominaciones es el reflejo de todo el trabajo y de todo el amor que le pongo a la música.

- ADSO, recientemente colaboraste con Ezio Oliva. ¿Cómo fue esa experiencia y qué imagen te has llevado de los artistas peruanos?

Eso se dio por un acuerdo entre managers. Nos presentaron y la química estuvo cool. Estoy contento por trabajar con gente de allá (Perú) porque es uno de los países más fuertes en este momento, todo lo que sea de allá bienvenido sea. Con los dos que he trabajado creo que son muy buenas, aparte de que tienen mucho talento, yo también me dijo en el feeling y en la personalidad. Siempre me siento en familia.