Aída Martínez le responde a Magaly Medina: “Tu hijo ni siquiera fue a tu boda, no anda contigo”

Aída Martínez se pronunció luego de escuchar las críticas de Magaly Medina. El último viernes 8 de octubre, la conductora de televisión opinó sobre el comportamiento de la arequipeña delante de su pequeña. Ante esto, la influencer le recordó a la comunicadora que su hijo no fue a su boda.

La modelo usó su cuenta de Instagram, este sábado 9 de octubre, para arremeter contra la presentadora. “ Si hablamos de hijos, qué podemos decir Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo , y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, expresó la empresaria a manera de burla.

Por otro lado, la modelo cuestionó el programa de Medina, el cual —según ella— tiene bajo rating. “(...) Por favor, entre gitanas no nos vamos a leer las manos. (...) Me imagino que tu rating debe estar en picada. Pobrecita, ¿y tu periodismo profesional? Verdad, no terminaste la universidad”, finalizó.

Todo empezó cuando la conductora de Magaly presentó una nota en la que la modelo le respondía un comentario a sus detractores. En el video, se puede escuchar a la influencer decir varias groserías en presencia de su pequeña bebé.

“Ella aparece ahí con su hijita, que está escuchando la sarta de lisuras y vulgaridades que ella dice. Está bien, es una pequeñita que puede no entender, pero no está bien que a su bebé la expongas a ese lenguaje tan vulgar... Se habrá casado, pero de señora no tiene nada”, comentó la presentadora sobre Aida Martínez.