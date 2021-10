Yarita Lizeth dijo que gracias a su esfuerzo abrió su hotel y restaurante en Juliaca

El sustento económico de muchos artistas se vio afectado a raíz de la pandemia por la COVID-19, ya que muchos de ellos no podían hacer conciertos presenciales. La cantante folclórica Yarita Lizeth fue una de las afectadas, por lo que llegó a abrir un restaurante y un hotel en Juliaca, los cuales mostró orgullosa en el programa En boca de todos.

“En ocasiones especiales vengo aquí al restaurante para poder deleitar a mi público con mis canciones”, dijo la cantante de 32 años a su paso por el set de América TV.

Además, Yarita Lizeth se presentó en el programa de En boca de todos con una vestimenta característica, la cual estaba compuesta por un corset y una pollera en tono blanco.

“Trabajo desde muy pequeña y hoy por hoy he logrado todo gracias a los consejos de mis hermanos y de mi familia. Ahorrar el dinero, a privarme de algunos lujos y viajes. Lo único en que me concentré desde que salí de mi casa a los 15 años fue en grabar, trabajar para grabar mi disco y viajar, ahorrar todo lo que pueda”, expresó emocionada.

Luego de compartir su historia con sus seguidores, su papá se comunicó con ella a través de un enlace en vivo desde Juliaca. Al verlo, no pudo contener las lágrimas. “Gracias a su consejo estoy donde estoy. No sabía que me tenían esta sorpresa”, dijo.