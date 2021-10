Yarita Lizeth al recordar a su mamá: “No me vio cantar en los escenarios, pero sí en el colegio”

La cantante Yarita Lizeth estuvo presente, este viernes 8 de octubre, en el programa En boca de todos, donde presentó su hotel y restaurante ubicados en su natal Juliaca. Durante la entrevista, la reconocida intérprete de huaynos sureños se conmovió hasta las lágrimas cuando apareció una foto de su madre, quien ya no se encuentra junto a ella.

La joven contó detalles del apoyo familiar que recibió en su carrera musical. Además, le dedicó unas emotivas palabras a su padre, Jorge Yanarico, quien -según indicó la artista- le enseñó a trabajar por sus sueños desde pequeña.

Cuando vio la imagen de su madre, Rogelia Quispe, con voz entrecortada dijo que su ella era muy sencilla y que no la alcanzó a ver en sus inicios como cantante profesional.

PUEDES VER Yarita Lizeth: la historia de una niña del campo que ahora es cantante

“ Lamentablemente, no me vio cantar en los escenarios, pero sí me vio cantar cuando era el Día de la Madre en el colegio y yo tenía que salir a cantar. Mi mamá me alistaba mi pollera, mi blusita, mi zapatito. Sí me vio cantar, pero cuando estaba en el colegio (...) porque a mí me gustaba siempre participar”, aseguró.

El pasado 24 de setiembre, la cantante estuvo presente en el mismo programa y habló sobre su hermana, quien perdió la vida hace unos años a causa de una leucemia, y su madre, quien lleva fallecida más de 10 años. “Las extraño mucho”, confesó la artista mostrándose conmovida, e incluso derramó unas lágrimas al ver varias fotografías de su progenitora. “Al cantarles miro al cielo”, reveló Yarita Lizeth.