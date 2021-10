Vania Bludau sobre compromiso de Tilsa Lozano: “Que siempre haya mucho amor y comprensión”

Vania Bludau aseguró estar muy enamorada de Mario Irivarren, pero indicó que casarse aún no está en sus planes. Tras ello, la bailarina no dudó en desearle todo lo mejor a su amiga Tilsa Lozano, quien acaba de comprometerse con Jackson Mora. La participante de Reinas del show le envió las mejores vibras en esta nueva etapa de su relación.

“Pasar por ese momento, que alguien te pida la mano, y más cuando es la persona que amas, es súper lindo. Le deseo lo mejor, las mejores vibras en esta nueva etapa, que siempre haya mucho amor y comprensión, es lo principal, si no hay comprensión y respeto, no existe una relación ”, expresó para el Popular.

La modelo también dijo que una mujer no tiene que casarse para sentirse realizada. “El hombre no es un complemento de la mujer, las mujeres nacimos solas, nos han engañado con la idea de que tenemos que encontrar a nuestra media naranja. Si no aprendes a amarte, nadie te va amar, lo demás se va agregando por sí solo”, acotó.

El miércoles 6 de octubre por la noche, Tilsa Lozano fue sorprendida por su pareja en el día de su aniversario en un restaurante limeño. Mora decidió proponerle matrimonio durante una cena romántica.

Tras la pedida de mano, la jurado de Reinas del show fue invitada al programa América Hoy el último jueves 7 de octubre, donde declaró que estaba muy nerviosa y que no lo podía creer. “Me siento feliz, me muero de nervios porque es toda una responsabilidad. Cuando hay un compromiso de por medio, tienes que ser mucho más madura, trabajar en ese amor bonito y poner más de su parte porque es algo más serio”, reflexionó.