Tilsa Lozano se pronuncia tras críticas de Magaly a su compromiso: “No me importa lo que digan”

Luego que Tilsa Lozano y su novio, Jackson Mora, anunciaran su compromiso el último miércoles 6 de octubre, las críticas no han parado de llegar a la exconejita de Play Boy y al peleador. Recordemos que este aprovechó el día en que ambos cumplían dos años de relación para sorprenderla y pedirle la mano en un conocido restaurante limeño.

Una de sus detractoras fue Magaly Medina, quien criticó severamente a la exmodelo en su programa, pues fue uno de los principales temas para la popular ‘Urraca’. La conductora de televisión bromeó al ver a Tilsa muy emocionada; manifestó que “muchas veces los hombres terminan cediendo ante el pedido del compromiso solo para conseguir tiempo”.

“Dicen que en octubre no hay milagros, mentira que sí los hay para las creyentes como Tilsa Lozano. Por fin se le hizo”, señaló Medina.

Sin embargo, Tilsa Lozano dejó en claro en una entrevista con América espectáculos que está feliz por su compromiso y no dejará que nadie arruine este momento. También dio detalles de su pedida de mano.

“No me importa lo que diga la gente, nunca me importó y menos me va a importar ahora. Tengo 20 años en el medio. Cuando tenía 20 no me importaba y ahora que tengo casi 40, ¿tú crees que me va a importar?, sostuvo la también empresaria.

Magaly no se calló nada

En tanto, la conductora de televisión consideró que Tilsa Lozano recibió el anillo por presionar su novio, ya que en reiteradas oportunidades le había enviado indirectas al deportista sobre sus deseos de casarse.

“Después de haberle hecho suplicar, rogar, darle indirectas, directas, darle un ultimátum, por fin hoy en su aniversario número dos la llevó a un restaurante de la playa, le compró un champagne francés y le dio el anillo”, indicó de manera sarcástica.