Sebastián Yatra sorprende al compartir tiernas fotos donde aparece con Clara Galle

Hace algunas semanas, Sebastián Yatra desató los rumores entre sus seguidores, pues muchos de ellos especularon que estaría saliendo con Ester Expósito. Sin embargo, este viernes 8 de octubre, Yatra sorprendió una vez más al compartir fotografías donde aparecer con la actriz española Clara Galle.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano publicó diversas selfies con la actriz, en las que lucen muy cercanos. En la descripción detalló: “ Mi pedazo de sol ”.

A pocas horas de su publicación, el post cuenta con más de un millón de reacciones y miles de comentarios con diversas felicitaciones y mensajes de asombro.

El cantante colombiano se lució en varios fotografías con la actriz Clara Galle. Foto: Instagram / Sebastián Yatra

“Bonitos”, “Pero qué lindo”, “Cómo así”, “Es un sol”, “Caray, necesito contexto”, “¿Nueva novia?”, “Si yo creía que ibas a volver con Tini”, fueron algunos comentarios por parte de los seguidores de Yatra. Ante ello, sus seguidores no dudaron en especular ante la existencia de un romance entre ellos.

El interprete de “Chica ideal” no fue el único en compartir imágenes con Clara, pues ella también recurrió a sus redes para subir fotos similares de ambos. En el post solo añadió un emoticón de un corazón amarillo.

Sebastián Yatra estrenó su balada “Tarde”: “Canción que amo profundamente”

El 16 de setiembre, Sebastián Yatra lanzó un nuevo tema donde le canta al desamor y cuyo videoclip fue grabado en las calles de Venecia. Su nuevo trabajo tuvo buena aceptación entre sus seguidores, pues de inmediato tuvo diversos elogios.

“Hoy pasé por tu casa y estabas ahí. Sí me abriste pero no te reconocí. De tu vida ya me sacaste, esa sonrisa la ensayaste”, escribió en su cuenta de Twitter.