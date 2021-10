Magaly Medina opina sobre pelea entre Residente y J Balvin: “Se les salió el barrio”

La pelea entre el portorriqueño René Pérez Joglar y el colombiano J Balvin sigue dando que hablar. En esta oportunidad, la conductora de espectáculo Magaly Medina no se quedó atrás y dio su opinión al respecto de la gresca entre los cantantes del género urbano que provocó la revelación de muchos secretos acerca del intérprete de “In da guetto”.

“El ex Residente, René, se ha peleado de una manera callejonera, con el perdón de los que viven en los callejones, con J Balvin. Nada menos que uno de los representantes más sobresalientes de la música reggaetonera y es toda una figura icónica. Todo porque J Balvin estuvo llamando a otros cantantes a que no asistieran a la emisión de los premios Grammy. Miren que hasta en las mejores familias. Acá les salió el barrio”, aseveró la conductora de Magaly TV la firme al presentar un reportaje en donde se narró los momentos más tensos de la discusión vía redes sociales.

De esa forma, resaltó la comparación que hizo Residente con la música de J Balvin al igualarla con un carrito de hot dog, que no son visitados por quienes quieren comer algo de calidad. “Se las cantó toditas y bien claritas Rene a J Balvin. (...) Le dijo de todo. Además, tiene autoridad moral para hacerlo porque él ha ganado 31 Grammys”, dijo.

El cruce palabras inició cuando el colombiano J Balvin hizo un llamado a sus colegas para boicotear la presentación de los Latin Grammy con la ausencia de todos los representantes del género urbano debido a que, según él, no habían muchas nominaciones y, por ende, poca representatividad. Ante ello, Residente respondió ofuscado y aseguró que no le creía nada porque en la edición pasada tenía 13 nominaciones y no opinó lo mismo.