Korina Rivadeneira recibe terapia por intensos dolores: “Tengo dos hernias en la cervical”

Preocupa a sus fans. Korina Rivadeneira mostró a sus seguidores de Instagram cómo es tratada contra los fuertes dolores musculares que la aquejan desde hace cierto tiempo. La esposa de Mario Hart ha probado una nueva terapia.

En la plataforma explicó la severidad de su condición y los motivos que la ocasionaron: “Estaba súper contracturada y mis contracturas no son normales porque tengo dos hernias en la cervical”.

Según indicó la también modelo venezolana, suele tratarse con acupuntura; sin embargo, decidió intentar un nuevo método con el que quedó más satisfecha.

“Estas técnicas que me trabajaron me quitaron todo el dolor existente en dos horas nada más. No pueden calcular la felicidad que tengo”, escribió Korina Rivadeneira en Instagram.

La actriz no dudó en reconocer el trabajo de la profesional que la atendió y aseguró que le gustaría regresar con ella a Lima para que continúe aliviando sus dolencias. “Quiero llorar de felicidad”, culminó el mensaje.

Korina Rivadeneira se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Miami junto a su hija y a diversos miembros de su familia. Desde que llegó a Estados Unidos, ha compartido diversas fotografías y videos de su paso por las playas de la localidad, así como divertidas escenas que graba junto a sus hermanas.

Mario Hart se quedó en Lima para continuar participando de las emisiones de Esto es guerra. Sin embargo, el chico reality no ha perdido la oportunidad de expresarle a su esposa y primogénita la falta que le hacen. En una publicación de la modelo escribió: “Las amo y extraño mucho”.