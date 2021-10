Karen Dejo responde a Samuel Suárez tras burlarse de su salida de EEG: “Me dolió”

A inicios de setiembre, Karen Dejo fue suspendida de Esto es guerra tras darle un tortazo a Rosángela Espinoza. Tras su salida, el comunicador Samuel Suárez opinó al respecto, sin embargo, la bailarina consideró sus palabras como burla.

A través de su cuenta de Instagram, publicó diversas historias donde se dirigía al periodista. Inclusive etiquetó a su página llamada Instarándula.

“Dos cositas mi ‘Samu’, yo sí te digo mi ‘Samu’ porque yo sí te considero mi amigo; en cambio, tú no tienes amigos y no te interesa ser amigo de nadie. (A pesar de) los años que hemos compartido juntos y ¿burlarte de mi salida de EEG? Sí, no estoy en Esto es guerra momentáneamente”, expresó en sus historias.

“ Entiendo tu trabajo de periodista y jamás me he metido, nunca he intervenido y nunca he impedido que hables de mí, pero burlarse, no estoy de acuerdo. Sentí que te burlaste de mi salida y eso me dolió ”, añadió.

Por su parte, Samuel respondió a Karen Dejo y le aclaró que no son amigos. “Karen, te estimo muchísimo, yo siento que no me he burlado de tu salida. Sobre el tema de la amistad, tenemos dos conceptos distintos. Tú te acuerdas de mí cuando te quedas sin chamba”, indicó.