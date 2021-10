Jessica Newton sobre la llegada de su nieto: “Este chiquitín me tiene ilusionada”

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, manifestó lo ansiosa que está por la llegada de su primer nieto y reveló algunos detalles del embarazo de Cassandra Sánchez, quien está esperando un hijo de su pareja Deyvis Orosco.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz, ella lo anunció hace poco porque es muy reservada en su vida, lo entiendo y respeto. Eso nos ha permitido a la familia gozar de su embarazo en cada una de sus etapas. Yo siempre digo no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis”, contó la ex reina de belleza tras ser consultada por la llegada del pequeño.

Además, Jessica aseveró que no tiene ningún problema en que le digan abuela porque lo es. Asimismo, explicó que las etapas en la vida son distintas. Una cosa es ser madre y otra muy distinta ser abuela. A diferencia de su trato y formación con su hijas, ahora le toca disfrutar al máximo de su primer nieto y engreírlo al máximo porque esa es su función.

“No tengo problema con mi edad, las mujeres debemos empezar a querernos más. Tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida y esta nueva etapa la espero con ilusión”, comentó.

Todo esto se llevó a cabo ayer, jueves 7 de octubre, mientras Jessica Newton realizaba una conferencia de prensa en donde estaba presentando a las seis finalistas del Miss Perú 2021, que finalizará este domingo 10 de octubre a las 7.00 p. m. y será transmitido por el canal de YouTube de la organización.