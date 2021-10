Janet Barboza sobre su pareja: “No me gustaría que le dé like a chicas sexys”

Los conductores del programa América hoy Janet Barboza, Christian Domínguez y Ethel Pozo enlazaron con Melissa Paredes, quien se encuentra aislada y cumple su cuarentena, para participar de la secuencia Detector de tóxicas y conversar si estaban de acuerdo o no en que sus parejas miren las redes sociales de varias modelos peruanas.

Fue así que la modelo Melissa Paredes contó que ella y su pareja el ‘Gato’ Cubas no tenían inconveniente alguno en darle me gusta a modelos peruanas porque no le encontraban nada de malo.

Al ser consultada, la conductora Janet Barboza inició su respuesta afirmando: “A mí no me gustaría que me pareja le dé like”. “No me gustaría que mi pareja esté en las redes sociales dándole like a esas chicas que están muy sexys”, continuó.

Los conductores de América hoy fueron consultados por lo mismo, además de Belén Estévez y una psicóloga, quienes estaban como invitadas al set de grabación. La mayoría estuvo en desacuerdo en la postura; sin embargo, la respuesta de Janet Barboza causó más revuelo por la forma en cómo lo dijo y porque se entendió como si lo hiciera por inseguridad.

Por ello, aclaró: “A mí no me gustaría y voy a explicarles bien para que se entienda. No me gustaría salir con un hombre que le están dando like a chicas sexys o sensuales. Me gustaría estar con una persona que le dé like a personas en general”.

La relación entre Janet Barboza y Miguel Bayona dio de qué hablar porque todavía no se comprometían, por lo que la conductora precisó que eso no era lo que buscaba. Asimismo, descartó los rumores de separación que se desataron tras bromear a Gino Assereto cuando visitó el set de América hoy.