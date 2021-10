Giuseppe Benignini lamenta haber vendido a su mascota: “Perdóname por abandonarte”

A pesar de haberlo negado en varias ocasiones, Giuseppe Benignini admitió en redes sociales haber dejado abandonado a su perro Baloo. En dicha publicación afirmó estar arrepentido de la decisión que tomó y pidió perdón a la mascota.

El modelo venezolano había sido denunciado meses atrás por maltrato animal, debido al estado en que se encontraba el can de raza San Bernardo. Sin embargo, negó las acusaciones y aseguró que le brindaba los cuidados necesarios.

Ahora, luego de haber vendido al can, la figura mediática aceptó su responsabilidad y publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram junto a un video de uno de los últimos momentos que pasaron juntos.

“No sabes todo lo que extraño y cuánta falta me haces. Perdóname por tomar la decisión que tuve que tomar, no tenía más opción. Perdóname por abandonarte y no poder seguir contigo, no sabes todo lo que me arrepiento” , escribió Giuseppe Benignini en la mencionada plataforma.

Del mismo modo, aseguró que tenía una muy buena relación con Baloo, hecho que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

“Esa conexión que teníamos nada ni nadie lo podrá quitar. Y no importa lo que puedan decir las personas, porque nadie sabe lo de nadie. Solo quería decirte que te extraño con mi vida y que te llevaré de por vida en mi corazón”, finalizó el escrito.

Magaly Medina rechazó las declaraciones de Giuseppe Benignini y expresó: “Este tipo de personas no me merecen ningún respeto, o sea tu cariño valía 1.000 dólares. Se deshizo del perro por 1.000 dólares. Qué terrible persona debe ser para hacer eso”.