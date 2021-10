Eva Ayllón a concursante de La voz senior: Usaste un tema para bailar

La voz senior continúa con las galas de conciertos en vivo y el último jueves 7 de octubre, los entrenadores salvaron a uno de los tres participantes de su equipo de la sentencia. Pero uno de los integrantes del grupo de Tony Succar no logró convencer a uno de los coach. Los demás deben seguir preparándose para mantenerse en la competencia del reality de canto.

Tras la presentación de Eduardo Barrón llegaron las críticas de los jurados, pero la más dura fue de parte de Eva Ayllón. La cantante criolla demostró no estar muy conforme con su interpretación por lo que decidió ofrecerle unos consejos e incluso le dijo que para esa canción debió traer su voz.

“ Yo pienso que este no es un tema para competir, este es un tema para bailar, para divertir, pero aquí has debido traer tu voz para que nos enamores. A mí me encanta, yo soy bailarina y también me da sed. Pero es un tema para competir, ¿no?”, reveló.

El integrante del equipo del productor musical cantó “Timbalero” de El Gran Combo de Puerto Rico. Pero no logró convencer a su entrenador y quedó en sentencia junto a Los bardos del son. El coach le recomendó ser más perseverante en los ensayos.