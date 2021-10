Ethel Pozo revela que tiene la clave del celular de Julián Alexander: “Jamás revisaría”

Ethel Pozo hizo una inesperada revelación en la última emisión de América hoy. En el programa se encontraban hablando de las relaciones tóxicas, cuando la conductora reveló que ella posee la contraseña para acceder al celular de Julián Alexander, con quien se casará en los próximos meses.

La hija de Gisela Valcárcel aclaró rápidamente que fue su pareja quien decidió por iniciativa propia compartir la clave de su teléfono y recalcó que, hasta el momento, no ha revisado su contenido.

“Él me ha dado y yo le he dado (las contraseñas), pero jamás lo he revisado ni lo revisaré. Él me la dio, por si necesito poner la música en el carro. Jamás lo revisaría”, precisó la figura de América Televisión.

Sus colegas se mostraron intrigados por la decisión de Ethel Pozo y Julián Alexander, por lo que le preguntaron por qué reveló este importante dato a su futuro esposo. “Tú sabes que yo siempre estoy dando mi celular para que me ayuden a tomarme fotos, él me ayuda con las redes sociales también”, dijo.

Christian Domínguez no dudó en dar su opinión y se mostró en desacuerdo con la dinámica de confianza establecida por su compañera de conducción.

“Estoy totalmente de acuerdo, está perfecto. Si quieren intercambiar es su problema, es su tema”, agregó.

Ethel Pozo y Julián Alexander celebraron recientemente sus seis meses de relación y lo celebraron con tiernas publicaciones en Instagram.

“Es probable que nacimos para encontrarnos justo en este tiempo, así lo creemos. Cuando conocí a Julián, les prometo que desde el minuto uno en el que me subí a su camioneta, sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría”, escribió la autor en la plataforma.