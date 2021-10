Diego Chávarri sobre el compromiso de Melissa Klug con Jesús Barco: “Si están dando ese paso, me imagino que está bien”

Luego del reciente anuncio del compromiso de su expareja Melissa Klug con su novio Jesús Barco, el deportista Diego Chávarri opinó sobre la pedida de mano de la popular ‘Blanca de Chucuito’. Como se recuerda, la empresaria sostuvo una relación con el futbolista hace varios meses. Luego de separarse, cada uno siguió rumbos diferentes.

Al ser consultado por la situación amorosa de su expareja Melissa Klug, Chávarri respondió que “no iba a tocar el tema por respeto a mi pareja”.

Tras esto, mencionó que “cada persona elige lo que hace, sabe las decisiones que toma”, continuó escuetamente.

Más adelante, sobre la pedida de mano a Melissa Klug, señaló que “si están dando ese paso (Melissa y Jesús), me imagino que está bien, no voy a opinar ni desearle el bien o el mal, no tendría por qué”.

Respecto a la relación de ocho meses que mantiene con Onelia, una joven arequipeña, el deportista resaltó que van mejor que nunca, “están muy bien”, aseveró.

Pedida de mano

Recordemos que en el mes de septiembre, Barco le pidió matrimonio a Klug en medio de una romántica velada. Asimismo, la empresaria confesó que deseaba convertirse nuevamente en madre.

Samahara Lobatón, Gianella Marquina, Melissa Lobatón, Jeremy Farfán y Jefferson Farfán fueron los cómplices de dicha sorpresa.