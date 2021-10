Emilia Drago: “He entendido muchas cosas”

Como embajadora de la campaña Cruzada Avon Contra el Cáncer de Mama, ¿qué piensas de las recientes estadísticas que arrojan un incremento de diagnósticos de cáncer de mama en el Perú?

Es muy triste. Creo que hemos vivido una etapa muy complicada por la pandemia. Muchos por miedo o por la misma cuarentena no acudieron a sus chequeos. Ha habido mucho miedo y una falla de parte de todos. Pero estamos a tiempo, ya las cosas están empezando a funcionar y en ese sentido pensemos que nuestra salud y la prevención es lo más importante, estamos a tiempo de actuar.

Siendo una figura pública, ¿qué invocación harías a las jóvenes?

Las invoco a que se hagan el autoexamen y también acudan a sus chequeos. Les pido que a través de sus redes sociales nos ayuden a promover algunas actividades. Se está realizando la 19ª versión de la Cruzada Avon Contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de generar mayor conciencia de prevención de esta enfermedad. Los fondos se recaudarán a través de dos iniciativas: la primera es la venta de Productos Rosa, que pueden ser adquiridos a nivel nacional y, en segundo lugar, la Carrera y Caminata Avon Virtual desde el 17 al 24 de octubre.

Drago invita a participar en la 19ª versión de la Cruzada Avon Contra el Cáncer de Mama. Foto: difusión

Regresaste al reality de Gisela Valcárcel (’Reinas del show 2′, del cual se retiró luego por una lesión) y diste un testimonio de impacto donde revelaste que la maternidad te había sobrepasado. ¿Cómo ha sido esta etapa de ser madre por segunda vez y en medio de la pandemia?

Ha sido muy retante, complejo, confuso todos los primeros meses de la pandemia, donde no se sabía cómo era esta enfermedad. Por otro lado, las mamás que dimos a luz en clínicas u hospitales estuvimos muy solas, aisladas por la pandemia. Fue una etapa emocionalmente muy fuerte. Pero gracias a Dios todo pasó y he entendido muchas cosas. He pasado terapias con el apoyo de mi familia, que en estas circunstancias es superimportante. Creo que ahora al tener a mi hija de casi un año y medio ya todo se va equilibrando. Voy recuperando el ritmo.

Señalaste, además, que sentías que tu carrera y otras cosas estaban como detenidas y que la vida te llevó a un límite y a sentirte mal. ¿Con qué tuviste que luchar para sobreponerse?