El poder del amor: mira el capítulo 54 del reality vía Twitch

¿Qué está pasando en el reality El poder del amor, que cada semana sigue sorprendiendo a sus fanáticos? En los últimos episodios, la protagonista fue la modelo peruana Shirley Arica, quien expresó su incomodidad y exigió respeto a Sebastián Tamayo, luego de que el colombiano le hiciera un gesto no adecuado durante uno de los juegos del show romántico.

“No es la primera vez que me hace una broma de ese tipo y me molesta bastante. Creo que debería moderar ese lado no solo conmigo, sino con todas las chicas de la casa porque no todos entendemos su humor”, sostuvo la popular ‘Chica realidad’. Aquí podrás saber cómo y a qué hora ver el capítulo 54 completo por la señal de Twitch.

¿De qué trata El poder del amor?

El poder del amor es un programa que tiene como fin encontrar la pareja perfecta entre los 18 concursantes de 12 países distintos. La dinámica es que los personajes deberán convivir y compartir momentos con actividades que la producción establece en una casa de Estambul, Turquía. La pareja que gane se llevará 15.000 dólares para cada integrante. En tanto, el público vota semanalmente por su participante favorito, quien ganará 2.000 dólares.

¿Cómo ver El poder del amor capítulo 54 en Twitch?

Si quieres ver en vivo el capítulo 54 de El poder del amor, solo debes ingresar al canal por Twitch.

¿Cómo ver los capítulos completos de El poder del amor?

Los episodios de El poder del amor pueden verse completos desde YouTube y Twitch. También puedes verlo por Ecuavisa en Ecuador y por Latina Televisión en Perú.

El poder del amor: horario

A través de Twitch puedes ver el programa de lunes a viernes a las 2.00 p. m. (hora peruana). Los sábados y domingos será las 2.30 p. m. (en definición estándar) y 6.30 p. m. (en HD).

Asimismo, el show está disponible en la página oficial de Latina Televisión y las señales de Latina Play a partir de las 9.00 p. m. de lunes a domingo.

¿Quiénes son los participantes de El poder del amor?

Mare Cevallos (Ecuador)

Andreina Bravo (Ecuador)

Elizabeth Cader (El Salvador)

Shirley Arica (Perú)

Austin Palao (Perú)

Andrea Nahir (Puerto Rico)

Amor Carlín (México)

Don Day (Ecuador)

Sebastián Tamayo (Colombia)

Andrés Salvatierra (Bolivia)

Renier Izquierdo (Estados Unidos).

¿Cómo votar en el El poder del amor?

Si deseas votar por tu concursarte favorito en El poder del amor, solo tienes que ingresar a la web elpoderdelamor.tv/votar. La plataforma te pedirá acceder con una cuenta de Google o Facebook y solo podrás votar una vez.