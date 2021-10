Deysi Araujo sobre ampay con joven: “Ya no estoy para cambiar pañales”

La conductora de televisión Deysi Araujo aclaró los rumores del joven con el que se le vio abrazada en imágenes captadas por las cámaras de Magaly TV, la firme. A través de una entrevista, detalló su estado sentimental y descartó que el hombre del video sea su nueva pareja, ya que no está buscando comprometerse, por ahora.

Al ser consultada por la persona que la abrazaba, Deysi Araujo aseguró que el joven era su amigo y que la estuvo acompañando durante todo el día a las reuniones de trabajo que tuvo. “Yo le dije que me abrazara porque tenía frío y él obediente lo hizo”, afirmó cuando se le consultó por las actitudes cariñosas que tuvieron a la salida de un restaurante.

De acuerdo a la información del programa de Magaly Medina, el hombre con el que se le vio a la figura del espectáculo, cuya identidad no se conoce, es menor que ella. No obstante, ella precisó: “Tampoco es un chibolo. Tiene 31 años. Además a mí no me gustan los chibolos, me fijaría en alguien de 40 años para arriba. Ya no estoy para cambiar pañales”.

Explicó que no tendría nada de malo que ambos estén en una relación porque se encuentran solteros, pero este no sería el caso, por lo que agradecería que no la vinculen con nadie, ya que, en estos momentos, no está buscando pareja.

Hace poco, Deysi Araujo volvió a ser tendencia luego de criticar a Xoana González por anunciar que se compró su departamento gracias al dinero que ganó a través de su cuenta de Only Fans.