Christian Domínguez revela que Pamela Franco tiene la clave de su celular

A pesar de recibir muchas críticas en cuanto a su pasado amoroso, Christian Domínguez asegura a los cuatro vientos que mantiene una sólida relación con Pamela Franco. Durante la última edición de América hoy, el cumbiambero dio algunos detalles de la dinámica que lleva con la también cantante.

Como en anteriores programas, las conductoras Janet Barboza, Belén Estevez, Ethel Pozo y Melissa Paredes, quien sigue en su casa, conversaban sobre la confianza en las relaciones. Ante ello, Ethel aseguró que su prometido, Julián Alexander, tiene la clave para desbloquear su celular.

Al instante, la conductora le trasladó la pregunta a Christian Domínguez, quien no dudó en responder con total seguridad que Pamela Franco tenía no solo tiene la contraseña de su teléfono, sino también la de su tarjeta de crédito.

Janet Barboza no se quedó callada y ante la sorpresa de lo revelado por su compañero de conducción expresó: “Titular: Pamela Franco tiene hasta la tarjeta”, a lo que Domínguez la corrigió dejándole en claro que era solo la clave.

Por su parte, Christian Domínguez pidió hace poco que las polémicas con sus exparejas quedaran atrás, ya que ahora se encuentra enfocado en su familia.

“Hay que respetar mucho el presente, mi presente, quiero que esté tranquilo. Mi señora es increíble, de verdad que estoy muy contento, estoy muy agradecido, es una gran mujer, una gran mamá. Mi familia es lo más importante para mí. De muchacho me pude equivocar, de repente pude tomar malas decisiones. (…) Pero hoy no, ya es innecesario, ya no somos chiquillos y queremos estar felices y tranquilos”, indicó.