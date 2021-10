Bruno Pinasco rechaza tajantemente las corridas de toros: “Los toreros no son artistas”

España parece haber dado un primer paso importante para erradicar de una vez por todas las corridas de toros en su país, luego de que su Ministerio de Cultura eliminara el bono cultural joven hacia dicha actividad . Esto no fue pasado por alto por Bruno Pinasco, quien a través de su cuenta de Instagram pidió que el Perú siga el ejemplo y pueda eliminarlas en todo su territorio.

Esta no es la primera vez que el conductor de Cinescape se manifiesta en contra del maltrato animal, ya que usa con regularidad sus redes sociales para manifestarse. Ahora, el presentador dejó en claro que las jornadas taurinas no son arte, por lo que se mostró en contra de incluir a los toreros dentro del ambiente cultural.

“Mientras tanto, el país de donde heredamos esta tradición horrenda le quita el bono cultural. Y aquí en nuestro país se pretende meter a los toreros como si fuesen artistas dentro de un marco cultural al cual no pertenecen”, inició.

“La tortura y la masacre jamás serán arte ni cultura, ojalá que las autoridades no les den ese beneficio y los metan en la misma línea que personas que, haciendo arte, nutren el alma y el espíritu del ser humano, porque los toreros lo único que hacen es fomentar el odio, la violencia y la masacre hacia los animales, los toreros NO son artistas”, finalizó, no sin antes etiquetar a la cuenta oficial del Ministerio de Cultura del Perú.

Bruno Pinasco hizo este reclamo luego de que la nueva Ley del artista promovida por el propio Ministerio de Cultura buscara incluir a los toreros dentro de la misma. Esta legislatura habría sido promovida por el exministro de Cultura Ciro Gálvez, por lo que el panorama podría cambiar en los próximos días.