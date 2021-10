Angie Arizaga asegura que Patricio y Flavia volverán: “No puedo defender lo indefendible”

Patricio Parodi y Flavia Laos dieron por terminada su relación hace unos meses atrás, a pesar de que se les veía como una de las parejas más sólidas del espectáculo cada vez que se mostraban en las redes sociales. Sin embargo, pese al final de su amorío, ambos se siguen dejando ver juntos en las diversas plataformas, lo que ha generado rumores sobre una posible reconciliación.

Angie Arizaga no dejó pasar la oportunidad para emitir su opinión al respecto. Según la chica reality, la tan mencionada pareja tendría una nueva chance para retomar su relación, a pesar de que lo nieguen cada vez que se les consulte.

“Ella (Flavia) juró por lo más sagrado que no habrá remember, pero digo yo: ‘Ella no puede pronosticar el futuro, ella no sabe lo que va pasar más adelante’. Se juntan para hacer ejercicios, grabar TikTok y se baña en casa de Patricio y dice no pasó nada. No puedo defender lo indefendible, después de todo lo que declaró Flavia, puedo decir (que) ellos regresan”, indicó para El Búnker.

Asimismo, Angie Arizaga volvió a remarcar su amistad con Patricio Parodi y señaló que cualquiera sea la situación estará ahí para apoyarlo. “Él es mi amigo y él siempre me va ayudar para todo lo que necesite. Lanza algo, un negocio... voy a estar ahí para él”, añadió.

La modelo también felicitó a Flavia Laos y al ‘Pato’ por demostrar madurez, ya que es complicado que dos personas que recientemente terminaron su relación puedan desarrollar actividades juntos sin ningún problema.

Flavia Laos y Patricio Parodi se alistan para trabajar juntos nuevamente. Foto: composición/ Instagram

“Eso no es aparentar, al contrario, es alcanzar madurez, poder compartir con tu ex o su familia sin que haya problemas de por medio, eso es madurez”, puntualizó.