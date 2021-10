Alejandra Guzmán tras ser involucrada en los Pandora Papers: “A veces me paso de honesta”

Diversos famosos reconocidos en todo el mundo, como Shakira, Miguel Iglesias y Miguel Bosé, figuran en los Pandora Papers. Otra celebridad que integra la lista es Alejandra Guzmán, quien habría creado una empresa offshore para presuntamente evadir impuestos.

Los documentos salieron a la luz gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el cual lo integran más de 600 periodistas alrededor del mundo, quienes se encargaron de investigar y exponer las riquezas ocultas y elusiones fiscales de diversos artistas.

A través del programa mexicano Ventaneando, Alejandra Guzmán dio la cara y aseguró que es una persona honesta.

“Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino, ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera: mi honestidad y mi sonrisa, que es honesta. Dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien ”, detalló.

Además, la intérprete de “Eternamente bella” sostuvo que se ha dedicado a diseñar joyería en una de sus casas donde hay privacidad y donde se puede desconectar.

“A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo, y yo empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata, y en el taller también estuve días”, reveló.