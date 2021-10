Alejandra Baigorria tras caer en sentencia en Esto es guerra: “Te espero también, Ducelia”

El próximo lunes 11 de octubre, los competidores sentenciados en Esto es guerra deberán batirse a duelo en una edición especial para poder seguir dentro del programa. Dentro de este grupo se encuentra Alejandra Baigorria, quien este último jueves quedó en esta temida posición gracias a los votos del resto de sus compañeros.

Ducelia Echevarria y Rosángela Espinoza fueron las dos guerreras que votaron en contra de la empresaria para nominarla a sentencia. Por ello, la influencer tomó los micrófonos del programa para pronunciarse ante los televidentes y, de paso, desafiar a una de las integrantes del reality.

“Esto lo asumo y me río, no tengo por qué molestarme. Para algunas personas que han estado poniendo en redes que porque sentencian hay algo personal, no es así, cualquiera puede estar sentenciado y me voy con mi uniforme naranja bien orgullosa, y te espero en la sentencia también, Ducelia”, precisó.

La producción de Esto es guerra anunció que habrá distintos cambios en la competencia hasta el enfrentamiento con Guerreros Puerto Rico. Por ello, las sentencias serán más cotidianas, así como la cantidad de concursantes eliminados.

De momento, el duelo contra los pares de Centroamérica fue anunciado para los primeros días de noviembre por Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz. Sin embargo, los conductores no revelaron la fecha exacta de este esperado desafío.