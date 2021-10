Tula Rodríguez dedica emotivas palabras a esposa de Pedro Suárez Vértiz

Durante un enlace en vivo con el programa En boca de todos, la esposa rockero Pedro Suárez-Vértiz, Cynthia Martínez, presentó su último emprendimiento Endal, una línea de accesorios. “¿Cómo haces para ser una emprendedora, ser una esposa, ser una mamá, cuidar la casa y todo lo que embarga las situaciones que hoy te toca? No es fácil”, le dijo Tula Rodríguez a la Martínez.

La empresaria dijo que no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. “Tienes que organizarte, ser positiva a mil. Tú sabes, Tula. Yo te sigo y te veo también; también tener el apoyo de todos”. La conductora de televisión felicitó la enorme labor que realiza la esposa del ‘Rey del Rock Peruano’,

“ Se me pone la piel porque, cuando uno ama, está en todos los momentos importantes y el matrimonio es eso, en la salud, en la enfermedad, y es cuanto más no sale el amor. En verdad me emociona a título personal verte avanzar, verte crecer con esa sonrisa, por que a veces te dicen cómo hacer, no sabemos, sacamos solamente del corazón para poder sacar a adelante a nuestra familia”, comentó Tula.

Asimismo, se sintió muy identificada con Cynthia Martinez y no dudó en dedicarle unas palabras de agradecimiento y admiración hacia ella y su esposo.

“Cynthia, y de verdad te súper mega admiro y te agradezco de manera personal la diferencia de que hagas el enlace con nosotros. Le digo al público que una forma de apoyar a una mujer que está sacando a su familia es apoyando justamente con este emprendimiento. Es una peruana como todos que sale adelante. Y mi admiración para ti y Pedro, que sabes que el Perú lo ama porque es parte de nosotras; muchas gracias ”, finalizó la actriz en medio de aplausos de sus cocompañeros.

Por último, Martinez, sin dejar de sonreír, se mostró muy agradecida por el cariño, pues admitió al comienzo de la entrevista que sentía que Tula la comprendía. Y para finalizar la llamada, Cynthia sorprendió con un detalle de su emprendimiento. “A todos los que vengan a nombre de ustedes les daremos una sorpresa”.

Pedro Suárez-Vértiz invitó a sus seguidores a visitar el emprendimiento de su esposa

El cantautor peruano realizó un post en su Instagram donde invita a todos sus seguidores para que vayan a visitar el emprendimiento de su esposa, Cynthia Martinez, quien estará junto con su hermana gemela vendiendo sus productos en una feria ecológica.

El intérprete de “Cuando pienses en volver” comentó cómo se dio esta oportunidad para que más personas conozcan el trabajo tanto de su esposa como el de otros emprendedores peruanos. “Susan Wagner es una gran amiga mía, empresaria y medioambientalista, que tuvo la extraordinaria idea de promover negocios autosostenibles con sus ferias llamadas Feria Naturaleza”, resalto.

Asimismo, reveló que le gustan los productos ecoamigables: “Siempre me encantó esta forma orgánica de ofrecer productos y de estar más en contacto con la vía pública” .

Pedro Suárez-Vértiz invita a sus seguidores asisitir a la feria donde está el emprendimiento de su esposa. Foto: Pedro Suárez-Vértiz

