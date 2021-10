Shakira lamenta que comparen el éxito de su carrera con el tráfico de drogas en Colombia

El último martes 5 de octubre, Shakira, quien actualmente se encuentra involucrada en los Pandora Papers, sorprendió al aparecer en la tapa de la famosa revista Cosmopolitan. La barranquillera mostró su emoción en redes y compartió con sus seguidores la divertida sesión de fotos que hizo en alusión al deporte; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre cómo la sociedad la ve por ser de Colombia.

La intérprete de “Don’t wait up” se mostró indignada porque la prensa ha comparado su exitoso mundial como cantante con el tráfico ilícito de drogas en su país.

“ Me llamaron la segunda mejor exportación de Colombia. Supongo que se referían a la cocaína como la primera. Yo estaba como, ‘¿por qué los periodistas me preguntan sobre el tráfico de drogas?’. Mi país es mucho más que eso. Me siento realmente conmovida por todo lo que ha estado sucediendo con Black lives matter y orgullosa de los jóvenes de hoy: esa es una de las ventajas de la tecnología. La gente realmente puede hablar y ser escuchada”, dijo Shakira a Cosmopolitan

En otra parte de la entrevista, Shakira, quien en febrero del 2020 paralizó el mundo con show en el Super Bowl, contó sobre el placer que le da estudiar filosofía y cómo le ha cambiado la vida.