Rosángela Espinoza tras pelea con Tepha Loza: Está celosa por mi beso con Pancho Rodríguez

Rosángela Espinoza protagonizó un altercado con Tepha Loza durante un juego de tortas en la cara en la última edición de Esto es guerra, programa que paró unos minutos para calmar a la popular ‘Chica Selfie’. Esto sucedió minutos después del apasionado beso que se dieron la modelo y Pancho Rodríguez al interpretar a los personajes de la película Grease como parte de una parodia.

Tras esto, la influencer recurrió a sus redes sociales para contar por qué se enfadó tanto y qué fue lo que realmente le dijo a la hermana de Melissa Loza.

Rosángela Espinoza explicó que antes de iniciar el juego le pidió a Tepha Loza que tenga cuidado con el piercing que se acababa de poner en la nariz. La expareja de Pancho Rodríguez hizo caso omiso y le lanzó el plato con torta en el rostro.

“ Me molestó muchísimo porque le dije que tenía un piercing que me acababa de hacer . Lo de las tortas es para divertirse y es muy lamentable que no tengan simpatía”, manifestó la joven modelo desde sus historias de Instagram.

Tras el incidente, Rosángela Espinoza fue en búsqueda de Tepha Loza para que le detalle su comportamiento ante un pedido especial.

“Lo que pasó fue que me acerqué a Tepha y le pregunté si así va a jugar (de forma violenta) y ahí es donde se mete su hermana (Melissa Loza) a defenderla y ahí le dije que por qué se mete si el problema es con Tepha. Me puse mal, me puse a llorar, me molesta que pasen estas cosas. Ustedes pueden ver las imágenes, ella puede embarrarme donde quiera”, añadió.

Asimismo, Rosángela Espinoza cree que la actitud violenta de Tepha Loza se debió a los celos que sintió tras ver el beso de su expareja Pancho Rodríguez con la modelo.