Rosángela Espinoza tras beso con Pancho Rodríguez: “No me quiero enamorar, estoy en modo bichota”

Rosángela Espinoza dejó en claro que en este momento de su vida quiere disfrutar de su soltería. La influencer protagonizó un apasionado beso junto a su compañero Pancho Rodríguez durante un reto de baile en el programa de competencia Esto es guerra, el último miércoles 6 de octubre.

Esta es la segunda vez que la pareja se da un beso. Sin embargo, la modelo aseguró que no quiere una relación seria con el ‘guerrero’, a pesar de que él desea salir con ella.

“El beso no era parte del guion, pero lo que fluye, fluye. Fluyó en ese momento y así fue... Panchito también con esos ojos y todo, pero yo no me quiero enamorar, estoy en modo bichota ”, confesó la influencer para América espectáculos.

“No sé qué va a pasar... Estoy tranquila, pero cansada. Él quiere llevar las cosas serias. Yo le he dicho que no. Yo estoy en modo tranquilo, quiero disfrutar mi soltería”, reveló.

Los integrantes del programa de competencia tuvieron que cumplir con un reto, el cual consistía en interpretar una escena de la famosa película Grease y todo se trataría de una simple parodia. Sin embargo, la influencer sorprendió a todos con el impactante final.

Rosángela Espinoza hizo el papel de Sandy Olson y Pancho Rodríguez de Danny Zuko. En la coreografía también participó Mario Hart, Patricio Parodi, Facundo González y Hugo García, quienes bailaron el tema “The One that i want” y al terminar el show ambos integrantes de Esto es guerra se dieron un beso.