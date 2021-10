Residente aparece con Juanes en Instagram tras polémica con J Balvin

Luego de que el cantante puertorriqueño Residente arremetiera contra el intérprete de “Ay vamos”, J Balvin, por llamar a un boicot contra los Latin Grammy, se dio a conocer una nueva indirecta que fue lanzada por el exintegrante de Calle 13 en su cuenta de Instagram.

Esta indirecta involucra al cantante colombiano Juanes, quien es un amigo cercano de Residente y entró sin querer en el conflicto de sus colegas luego de ser mencionado por René.

En su último video de Instagram, René Pérez Joglar le dijo a J Balvin: “ No todo es dinero, es importante, pero no lo es todo, también existe la honestidad y la lealtad, la que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te treparon la carrera los mandaste al carajo ”.

En esa misma línea, Residente apareció nuevamente en redes sociales, pero esta vez publicó una instantánea en su perfil de Instagram en la que aparece dándose un abrazo con el cantante paisa Juanes.

El post estuvo acompañado por una descripción que rezaba: “ Más de 80 años en una foto. Siempre humilde y sencillo desde el primer día”.

Tanto J Balvin como Juanes han recibido mensajes de apoyo o en contra por parte de otros artistas. Con lo de Juanes, muchos internautas perciben, que Residente abrió un nuevo capítulo en la gresca.

En medio de la polémica, Juanes se refirió a los Latin Grammy y al modo en que la Academia de la Música Latina hace los sondeos para determinar las nominaciones; sin embargo, evitó referirse a las acusaciones de J Balvin.

“Yo paso todos los días estudiando guitarra, canto, componiendo, tratando de hacer las cosas cada vez mejor. Y yo creo que la Academia tiene que ver con eso. La música que yo hago, o la que muchos otros hacen, no está sonando tanto en la radio, es diferente. Tiene que haber espacio para gente que hace otro tipo de música ”, declaró el intérprete de “La camisa negra” a EFE.

En tanto, los Latin Grammy se llevarán a cabo el próximo 18 de noviembre.