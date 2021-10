Samuel ‘se burla’ de Nicola Porcella tras su debut en Onlyfans: “La calle está dura, no hay chamba”

Samuel Suárez, fiel a su estilo, se vaciló con el anuncio que hizo Nicola Porcella sobre su debut en Onlyfans. De ese modo, a través de su portal de Instarándula, el periodista aseguró que ‘la calle está dura’, pues hace unas semanas, el modelo contó que tenía planes laborales en México. “Abrí el Only, sí muchachos, abrí el Only (...) hemos hecho unas cosas de locos, un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver”, dijo el popular ‘Capitán’.

Tras ello, el popular ‘Samu’ se burló de este anunció: “Chicos, yo entiendo, la calle está dura, no hay chamba, escasean los chivilines” .

Asimismo, Samuel Suárez reveló que trató de ponerse en contacto con Nicola Porcella, pero que no tuvo éxito.

“Le escribí (...) en visto me dejó. ¡Malvado! Encima que me ofrezco, Nicola, para que estafes a las instachismosas, que te den su dinero y estafes, digo, porque yo no creo que muestres nada, yo creo que eso va a estar así como ‘ay, miren mi foto sexy’”, expreso el comunicador.

Además, mencionó que Nicola estaría cobrando 17 dólares mensuales por su contenido en dicha plataforma.

“Acabo de ver y ya hay 45 incautas que han dado su dinero, por 17 = 765 dólares. Acá el dólar está 4.12, sumamos = 3151 soles con 80 céntimos en un rato (...) Todo el mundo está haciendo ese negocio. ¡Qué vergüenza, por Dios! No, mentira, se están forrando en plata”, sostuvo en el video que compartió.