Milett Figueroa sobre trabajar con Melissa Loza en La academia: “Nos llevamos bien”

Milett Figueroa sorprendió a todos al volver al reality de Esto es guerra pero para la miniserie La academia. La joven modelo tiene el papel de la expareja de Patricio Parodi, a quien pondrá en aprietos con el regreso a su vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el reencuentro con Melissa Loza, con quien Figueroa tuvo fuertes diferencias en el pasado.

Ante esta unión por trabajo, la ex chica reality se refirió sobre la hermana de Tepha Loza y sus otros compañeros de grabaciones. Milett Figuera aseguró que se lleva muy bien con todos los del elenco, incluida Melissa Loza. La artista también destacó el respeto que existe en entre todos y la importancia de tener un trabajo en estos tiempos.

“ Nos hemos juntado con todo el elenco, con todos me llevo bien, muy respetuosos . Además, la gente va a trabajar, no estamos yendo a mirar al otro. Yo estoy feliz, agradecida por las oportunidades; justamente lo que más valoro es el trabajo, y trabajar en lo que uno ama es una bendición y yo me considero una bendecida”, dijo a Trome.

Como se recuerda, Melissa Loza también fue consultada sobre trabajar con Milett Figueroa en La academia y señaló que todo es profesional y en el elenco prima la armonía.