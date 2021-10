Magaly Medina se incomoda con broma de Alfredo Zambrano, quien le pidió que no trabaje

Magaly Medina y Jessica Newton se reunieron en un restaurante para compartir una cena, a la que también acudieron Laura Spoya y su esposo Brian Rullan. La conductora de programas de farándula aguardó la llegada del notario Alfredo Zambrano, quien se presentó tarde a la cita y fue punto de bromas.

La directora de Miss Perú compartió una serie de videos en sus historias de Instagram, captando un incidente que protagonizaron la figura de ATV con su pareja.

En un momento de la cena, Medina se levantó de la mesa para despedirse porque tenía que conducir su programa de televisión. Su esposo se puso de pie también y se acercó a ella mientras se alistaba para salir del establecimiento.

“ Yo le digo que no trabaje y no quiere ”, dijo Zambrano. Su frase provocó la reacción de Jessica Newton, quien le pidió que no sea “machista”.

Magaly también se mostró incómoda y le respondió: “ Yo no quiero que me mantengas (...) una mujer aburrida es una mujer histérica”, sentenció la conductora de farándula.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano disfrutan de su reconciliación

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se han mostrado más felices que nunca luego de reconciliarse en junio de este año. Ambos retomaron su relación y emprendieron varios viajes al extranjero.

A mediados de setiembre, la comunicadora y el notario viajaron a Miami y compartieron fotografía de cómo disfrutaban juntos de la ciudad. “¡Y llegó el champagne!”, escribió en su red social dejándose ver muy sonriente al lado del empresario. Jessica Newton fue una de las primeras en reaccionar a sus instantáneas que compartió en Instagram.