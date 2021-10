‘José José’ peruano obtuvo segundo lugar en Yo me llamo Panamá: “Para un extranjero es muy complicado”

José Eduardo Pinedo inició su carrera musical a los 14 años, cuando se atrevió a pisar por primera vez un escenario televisivo en el casting del programa peruano Yo soy kids, donde sorprendió con una prometedora imitación del artista mexicano José José . La falta de experiencia le jugó una mala pasada y pronto fue eliminado, pero esto solo le sirvió de impulso para volver con más fuerza y mejor preparado a la temporada 2016 de Yo soy, en la que logró quedar en segundo lugar.

Este martes 5 de octubre, José Eduardo Pinedo volvió a repetir el plato con el segundo lugar en un importante concurso de imitación. El sabor fue muy distinto, pues logró ganarse al público de todo un país gracias a su entrega en cada gala del programa Yo me llamo Panamá.

El cantante nacido en Piura conversó con La República para narrar detalles de la experiencia vivida en Centroamérica y lo que viene preparando para su futuro.

¿Por qué te decidiste por Panamá y no otros países, como Chile o Colombia?

Cuando acabé mi temporada de Yo soy en 2016, siempre tuve ese sueño de poder internacionalizarme y llevar mi trabajo a otros horizontes, a otros países. Creo que soy una persona que siempre se pone metas más allá. Entonces, cuando pasó lo de Yo soy, a pesar de tener 16 años, logré cumplir mi sueño de pararme en una final del programa más importante de imitación en el Perú. Me propuse una meta más grande, que es salir del país a concursar.

Tengo un contacto en Panamá, un amigo que se llama Lui Galloso. Él participó como Víctor Manuelle en la temporada pasada y, bueno, viéndolo a él, viendo a los demás que se presentaron en Yo soy Chile, pues me animé a salir del país. Lui me ayudó, vio la manera de que yo pueda llegar para no estar solo.

Todo comenzó a coincidir. Vendí mi carro para poder tener un dinero y coincidió también lo de mi papá, que ya estaba libre de su trabajo porque salió de la Policía. Entonces tenía el tiempo suficiente para poder acompañarme y vino conmigo a Panamá, apoyando mis sueños.

El apoyo de la familia es importante. Algunos no lo tienen…

Así es, eso es lo más importante y me pasó en Yo soy también. Mis papás viajaron los dos a Lima porque nosotros somos de Piura. Viajamos juntos para estar todos unidos y para apoyarme, y ahora mi papá se vino también a Panamá.

Tus hermanos mayores también participaron en Yo soy…

Claro, mi hermano mayor fue Ricardo Arjona y también tengo otro hermano que imitó a Roberto Carlos.

¿De dónde viene la vena artística?

A mis papás les gusta mucho la música; es más, desde que tengo uso de razón siempre organizaban karaokes en la casa con mi familia y eso es muy bonito. Cada vez que hay cumpleaños, en cada reunión, siempre cantaban en karaokes. Viví en ese ambiente.

Mis hermanos desde muy pequeños cantan. Mi hermano mayor tenía su orquesta allá en Piura. Entonces siempre hubo música por parte de ellos.

Imitadores de Gilberto Santa Rosa, Rocío Durcal, José José y Nino Bravo se disputaron la gran final de Yo me llamo 2021. Foto: captura Yo me llamo 2021 / Telemetro.

¿Cómo ha sido la experiencia en los concursos de imitación desde que iniciaste a los 14 años?

Sí, yo comienzo a los 14 años en Yo soy kids. Fui el primer eliminado porque no tenía mucha experiencia. Era la primera vez que aprendí a cantar; el primer escenario que pisé fue directo en la televisión. Al salir de ahí me propuse regresar, pero con más experiencia, sabiendo muchísimo más, y regresé después de dos años, en 2016.

Cuando salí, seguí ensayando, preparándome y después de cinco años se dio la posibilidad.

Cómo percibes tu desempeño como participante extranjero

Me he quedado totalmente sorprendido, porque para un extranjero es muy complicado poder marcar un buen puesto en otro país y que la gente logre conectar contigo. Estoy muy emocionado con el apoyo de la gente. Eso se vio en redes sociales, estoy muy agradecido.

Hay mucha gente de Panamá que te está pidiendo conciertos. ¿Piensas quedarte una temporada por allá?

Sí, de hecho, cuando recién llegué, mi amigo Lui Galloso me dijo que no me sienta afectado por los comentarios que iba recibir, porque a él ya le había pasado. Lo positivo es que el comentario más negativos que me han hecho es que dicen que la música que yo canto es aburrida. Creo que es parte de la juventud.

La verdad es que aquí en Panamá me he sentido bien tratado por toda la gente de la que me he rodeado. Desde que he llegado me es cómodo, pero estamos viendo. Aún no hay fecha de regreso. Pero sé que me va a ir bien por aquí. Yo pienso regresar para cumplir con los contratos, para cumplir con la gente que también me está pidiendo visitarlos en provincia. He recibido bastantes ofertas para poder realizar esos shows.

La final de Yo me llamo Panamá trajo sorpresas. Pese a que los peruanos no pudieron llevarse el premio mayor, cautivaron a los televidentes con sus interpretaciones. Foto: Telemetro/Instagram

Entonces hay futuro con la música en Panamá...

Sí, incluso ahora que se viene una nueva temporada el próximo año y esperemos que con esta presentación que he dado... Fuera de conseguir el primer lugar, yo me sentí muy contento por el avance que he dado. Me da gusto que el programa haya crecido a lo largo de estas temporadas.

Hubo polémica con respecto a la ganadora Rocío Dúrcal. Muchos esperaban verte a ti levantando la copa...

Sí, de hecho nosotros hemos creado un grupo tan agradable, tan unido. Creo que me atrevería a decir que somos una familia. Llegó un momento en que, cuando salíamos a cantar, los cuatro nos mirábamos y decíamos que cualquiera podría llevársela.

Yo me llamo 2021: Roció Durcal y José José. Foto: captura Yo me llamo 2021 / Telemetro.

Yo quiero muchísimo a Danelie (imitadora de Rocío Dúrcal), porque me siento muy identificado con ella por su edad. Cuando yo participé en Yo soy era el menor de mi temporada y en esta ocasión ella es la menor de la temporada. Viene también de provincia y tiene a la familia apoyándola detrás. De verdad, me sentí muy orgulloso de que haya conseguido el premio, incluso la felicité.

Para José Eduardo, el ‘Príncipe de la Canción’ se ha convertido en un referente de vida y piensa seguir llevando su música a más países, como Chile, Colombia, incluso al mismo México, la tierra de ‘José José'.