J Balvin y Residente: Alex Lora se suma al enfrentamiento de los cantantes

Alex Lora se pronunció sobre la polémica que protagonizaron, hace unos días, J Balvin y Residente, luego de que el cantante colombiano convocara a boicotear los Grammy, debido a la poca valoración que ha tenido su género musical en las nominaciones de esta premiación. Tras ello, el rockero restó importancia a las posturas de ambos artistas, pues aseguró que el mérito musical no lo otorga un reconocimiento de una asociación, sino el público.

“Realmente el premio principal para alguien que canta, que toca música, es que el (pueblo) cuando tú estás cantado, cante contigo, si logras hacer que el pueblo cante cuando tú estás cantando, para qué quieres cualquier otro premio”, dijo.

Alex Lora.

Residente rechaza boicot de J Balvin a los premios Grammy 2021

El artista René Pérez, conocido como Residente, respondió el pedido de boicot a los Grammy de J Balvin, quien aseguró que la organización no valora a los artistas del género urbano, pero los utilizan para generar más visibilidad a la ceremonia.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 Grammys, ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? (...) Tienes que entender, José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, señaló el puertorriqueño.