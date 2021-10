Ethel Pozo y Julián Alexander revelan cuándo sería su matrimonio

Ethel Pozo y Julián Alexander sorprendieron a sus fans al anunciar su compromiso a finales del mes de julio. Tras compartir con emoción la noticia, muchos de sus seguidores se preguntaron cuándo contraerían nupcias. Al respecto, la pareja fue abordada por las cámaras de Magaly TV, la firme. Los reporteros de dicho programa les consultaron sobre su fecha de matrimonio.

Según comentó Ethel Pozo, por el momento no han pensado en una boda, sin embargo, adelantaron en qué año se daría. “ No, todavía. El próximo año ”, contestó la conductora de América Hoy.

La hija de Gisela Valcárcel se encontraba con el director de Del Barrio Producciones. Ambos subieron rápidamente a su auto para partir del lugar donde se encontraban.

PUEDES VER Ethel Pozo sobre concursantes de Reinas del show: Han dado negativo y están ensayando solas

Como se recuerda, Ethel Pozo celebró su compromiso con Julián Alexander con una emotiva publicación en Instagram. “¡Y dijimos sí!”, escribió la presentadora de televisión durante un viaje con su pareja.

“No puedo con la emoción, mi corazón explota, literal, al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita (…) ¡¡¡Mi ahora novio Julián Mujica se puso en complicidad con ‘Dome’ y ‘Lua’ y me propuso matrimonio!!! Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer”, agregó la conductora de televisión.

Gisela Valcárcel celebra compromiso de su hija

Tras el anuncio, Gisela Valcárcel se pronunció y expresó su felicidad por el compromiso de su hija Ethel Pozo. La figura de América TV dijo estar emocionada por esta noticia.

“Estamos muy contentas. Ella está feliz y cuando ves a los tuyos felices, también eres feliz”, declaró. “Es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él me encanta”, añadió sobre Mujica.