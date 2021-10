Luciana Fuster delata a Patricio Parodi diciendo que él quiere otra escena de beso en EEG

Las grabaciones de La academia, secuencia de Esto es guerra, continúan. En sus redes sociales, Luciana Fuster y Patricio Parodi compartieron videos mientras tomaban un descanso antes de continuar el rodaje. Los jóvenes bromearon sobre el beso que protagonizaron en el primer episodio de la miniserie.

La influencer puso en aprietos al capitán de los Guerreros al contarle al productor José Luis Peña si habrá otra de estas escenas, porque su compañero quería repetirla.

“Luciana, ¿va a haber beso hoy día? (…) ¿Beso entre Luciana y yo?”, consultó el modelo. A lo que Fuster le preguntó al director: “ Pepe Lucho, ¿va a haber beso hoy día? (…) Patricio quiere que haya beso ”.

Patricio Parodi y Luciana Fuster son vinculados tras beso

La escena del beso que ambos modelos protagonizaron dio de qué hablar en las redes sociales. Parodi salía de una larga relación con Flavia Laos y muchos confundieron realidad con la ficción al asegurar que la tiktoker era causante de esta separación.

Por su parte, el integrante de EEG salió al frente para esclarecer rumores, pues también eran comentados cada vez que grababan videos juntos. “Somos amigos, grabamos tiktoks... Así como he grabado con Rosángela, grabaré con ella. He grabado con Tepha, con Angie, con Paloma, con todas mis compañeras, porque es lo que el público pide, al público le gusta”, dijo Parodi.

“Siempre que estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vinculaban con Rosángela y ahora me empiezan a vincular con Luciana... No tienen pruebas, lo único que dicen es ‘porque paran juntos’”, agregó.