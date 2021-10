Charlie Sheen: jueza ordena al actor dejar de pagar pensión a Denise Richards por sus dos hijas

Hace dos años, Charlie Sheen presentó ante la corte del condado de Los Ángeles una solicitud para dejar de pasar la pensión alimentaria a Denise Richards por las dos hijas que tienen juntos. Ahora, este último martes, la demanda del actor prosperó luego que una jueza le diera la razón, tras una sorpresiva audiencia.

Fue la revista People la que tuvo acceso a los documentos oficiales. Según una fuente del citado medio, la expareja de la estrella de Two and a half men se encuentra fuera del país por lo que no pudo estar presente en el tribunal.

“Charlie presentó la demanda hace dos años y después siguió retrasando la fecha del juicio, así que Denise se sorprendió mucho de que ocurriera ayer, mientras ella está afuera de la ciudad filmando”, indicó la fuente sobre Denise Richards.

PUEDES VER: Adele protagoniza portada británica y americana de Vogue a días de volver a la música

Sam de 17 y Lola de 16 son las menores en cuestión. Justamente, esta decisión judicial se da luego que la mayor dejará la casa de su madre para irse a vivir con Charlie Sheen.

Charlie Sheen, Denise Richards y las dos hijas que tuvieron en común.

Por otro lado, una de las fuentes de la revista People refutó la versión de Denise Richards, ya que señaló que sí estaba enterada de la fecha de la audiencia.