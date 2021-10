Tula Rodríguez sorprende al bailar lambada con Chistian Domínguez delante de Pamela Franco

La actriz Tula Rodríguez no estuvo conforme con los pasos de Pamela Franco y Christian Domínguez al bailar lambada en el el programa En boca de todos y decidió mostrar que ella podía hacerlo mejor. Es así que no dudó en sacarse los zapatos y dirigirse al centro del set para que baile en compañía del cantante de cumbia y demuestre sus dotes de baile.

“Después de lo que he visto no he retrocedido nada hace años. Esa lambada está monce. Yo te voy a enseñar, Christian Domínguez”, anunció Tula, quien inició en la televisión como bailarina de programas tropicales.

Para ello, el conductor de televisión Ricardo Rondón le consultó a Pamela Franco si su pareja podía bailar con Tula Rodríguez, y esta afirmó: “Sí, todo sea por el musical”. De esa forma, ambos conductores iniciaron el baile con una pirueta sorprendiendo no solo a sus compañeros de En boca de todos, sino también a las chicas de Puro Sentimiento, quienes también se encontraban en el set, y a los espectadores.

Ricardo Rondón no dudo en reconocer y felicitar el talento de su compañera y aseguró que, a pesar de su edad, Tula Rodríguez baila muy bien. Por esta razón, la actriz respondió con orgullo: “Abuelita o no, igual todavía me muevo”.

Por su parte, Pamela Franco no se quedó atrás y salió a bailar con la mascota del programa, el cuy, al costado de los conductores de América Televisión. Luego, tuvieron que ser separados por Gino Assereto cuando paró la música.

La inesperada ronda de baila ocurrió mientras Christian Domínguez y su orquesta Puro Sentimiento, liderada por su pareja, Pamela Franco, visitaban el programa En boca de todos para promocionar su relanzamiento en el medio artístico.