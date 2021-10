Thamara Gómez a Christian Domínguez: “Yo hablo lo que a mí me parece”

Thamara Gómez decidió no quedarse callada ante la indirecta de Christian Domínguez. La exintegrante de la agrupación musical Puro Sentimiento estuvo presente en el programa Amor y fuego este miércoles 6 de octubre, donde dejó en claro que siempre le responderá a la pareja de Pamela Franco porque no tiene nada que esconder.

“Es su empresa, es su grupo, sabrán los que hacen. Normal que hable; yo con mucho gusto le voy a responder. Yo no tengo nada que esconder y yo hablo lo que a mí me parece ”, fue la respuesta de la vocalista tras enterarse de las palabras del cumbiambero. “Nosotros no hablamos de terceros y enseñamos aquí a no hablar de nadie”, sostuvo.

Además, la cantante expresó que, desde que ella dejó la agrupación junto con otras integrantes, todo se ha desmantelado. “Nosotros vendíamos sentimiento, voces, no mostramos mucha carne. Primero pasa casting con Christian y después... Mejor así, que se llame Pamela y sus Amigas. No soy la única que se ha salido del grupo, y todo se ha desmantelado”, señaló.

En horas de la mañana, la exintegrante de Puro Sentimiento reveló para Mujeres al mando que nadie la despidió de la orquesta, ni mucho menos la reemplazaron. Ella decidió abandonar la agrupación cuando se enteró de que Pamela Franco era el nuevo jale.