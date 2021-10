Susy Díaz se compara con Jennifer Lopez tras sus relaciones fallidas: “Aprendí de ella”

Susy Díaz se presentó en el set de Magaly Medina luego de la fuerte discusión que protagonizaron en vivo. Como se recuerda, exbailarina se alteró y defendió a Walter Obregón, quien fue denunciado por agresión contra Iris Castillo, su pareja de aquel entonces. Las palabras de la mamá de Florcita Polo indignaron a la conductora y provocó un altercado en el set de ATV.

Tras aquel incidente entre ambas figuras públicas, Díaz y Medina se juntaron nuevamente, pero con los ánimos más tranquilos. La excongresista se refirió sobre su más reciente viaje a Cancún con Walter Obregón para celebrar sus 57 años. Además, habló acerca de sus relaciones pasadas y aseveró que no ve nada de malo en volver con sus exparejas. No obstante, dejó en claro que sigue soltera y que su estadía en México con el empresario de Huarmey fue únicamente para no estar sola en un día especial.

Ante esto, Magaly Medina le pidió que no vuelva con sus exparejas. “Susy, tú eres un ícono de la farándula peruana. No puedes hacernos esto a tus seguidores y fans. Tienes que ser una mujer empoderada, matadora, no puede ser que estos señores jueguen contigo ”.

Tras las palabras de la conductora, Susy Díaz aseguró que nadie ha jugado con ella y reconoció que sus relaciones y escándalos le han funcionado para ganar dinero. “Yo sigo facturando, atáquenme más. Yo sé cómo muevo mis fichas”, respondió la exbailarina.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la mamá de Flor Polo comparó su vida amorosa con la de Jennifer Lopez, quien retomó su romance con el actor Ben Affleck después de 17 años.

“ ¿Ahí no ves a Jennifer Lopez cuántas veces se casa y vuelve con su ex? Yo he aprendido de ella”, comentó Susy Díaz.